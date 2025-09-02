Georg Guggemos ist tot: Ein volksnaher Pfarrer und FC Bayern-Fan

Er war kontaktfreudig, vorsichtig modern und hisste die FC-Bayern-Fahne vor dem Pfarrhaus. Nun erreichte die Rennertshofener die Nachricht, dass ihr früherer Pfarrer Georg Guggemos mit 60 Jahren in Schwangau gestorben ist.

Georg Guggemos starb nach einer schweren Krankheit

Er litt relativ kurze Zeit an einer schweren Krebserkrankung. Angeblich wollte er noch einmal einen Gottesdienst in Kienberg bei Rennertshofen halten. Dazu kam es nicht mehr, Pfarrer Georg Guggemos starb vergangenen Sonntag in der Klinik.

Der gebürtige Allgäuer war von 2011 bis 2022 Pfarrer im Markt Rennertshofen. Sein Seelsorgegebiet umfasste bald nach der Integration von Wellheim die „Pfarreiengemeinschaft Urdonautal“. Sowohl die Rennertshofener als auch die Wellheimer freundeten sich schnell mit dem neuen Pfarrer an. Guggemos war gesellig, ging auch zu Stammtischen und versuchte auch die vielen Filialpfarreien der Gemeinschaft zu bedienen. „Die Zusammenarbeit hat wirklich gut funktioniert“, so erinnert sich Rennertshofens Ehrenbürger und früherer Gemeindechef Ernst Gebert an den verstorbenen Geistlichen. Guggemos sei aufgeschlossen und volksnah gewesen. Championsleague-Spiele des FC Bayern verfolgte er gern mit der Jugend und beteiligte sich bei großen Siegen auch mal an Autokorsos. Im pastoralen Sinn näherte er sich Neuerungen nur vorsichtig.

Der Augsburger Bischof ist tief schockiert vom Tod von Georg Guggemos

2014 fand er sich unversehens als Beschuldigter in einem Strafverfahren. Musiker hatten während einer Trauung beim Friedensgruß Stromschläge auf der Empore erhalten. Der Pfarrer konnte nichts dafür, das Verfahren stellte das Gericht gegen 2000 Euro Geldauflage ein. Den mit Holzlasur belasteten Pfarrstadel wollte Georg Guggemos nicht mehr sanieren. Er ließ ihn abbrechen, heute steht ein kleinerer Neubau an gleicher Stelle.

Der Tod von Georg Guggemos und zuvor von Dekan Werner Haas habe ihn „tief schockiert“, teilte der Augsburger Bischof Bertram Meier mit. Innerhalb weniger Wochen habe das Bistum zwei sehr engagierte und anerkannte Seelsorger verloren. Der Blick auf die verschiedenen Wirkungsfelder zeige, wie vielfältig die Talente von Georg Guggemos gewesen seien, die er für das Reich Gottes eingesetzt habe, so Bischof Bertram Meier. Nach seiner Priesterweihe mit 27 Jahren durch Bischof Josef Stimpfle sei er Kaplan, Jugendseelsorger, Militärpfarrer in Landsberg-Lechfeld und schließlich Leiter der Pfarrgemeinschaften Gundelfingen, Rennertshofen/Urdonautal und am Forggensee gewesen. „Wir werden seine menschliche Art und seine tiefe Spiritualität in dankbarer Erinnerung behalten“, so der Augsburger Bischof.

Trauerfeier und Beerdigung für Pfarrer Georg Guggemos sind am Freitag, 5. September, um 14 Uhr in Seeg im Allgäu. (AZ)