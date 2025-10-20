PFAS in Neuburg: Info-Abend mit Vertreter der Bundeswehr

Das Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen veranstaltet einen Abend zum Thema PFAS-Belastung auf dem NATO-Flugplatz in Neuburg-Zell. Dieser findet am Dienstag, 11. November, um 17 Uhr im Landgasthof Vogelsang, Bahnhofstraße 24, in Weichering, statt. Wie mehrfach berichtet, ist die Belastung des Wassers mit den sogenannten Ewigkeits-Chemikalien seit vielen Jahren Thema und nach wie vor ein ungelöstes Problem. Vor allem in jüngster Zeit haben Bürger aus Zell, Bruck und Maxweiler Alarm geschlagen. Kritik gibt es vor allem daran, dass bisher keine Sanierung der betroffenen Flächen angestoßen wurde.

Am öffentlichen Bürgerabend in Weichering wird ein Vertreter des Bayerischen Landesamtes für Umwelt in die Thematik einführen. Über den Sachstand am NATO-Standort Neuburg berichtet ein Vertreter der Bundeswehr. Auch Vertreter des Gesundheitsamtes, des Umweltamtes, des Verbraucherschutzes und des Wasserwirtschaftsamtes sind vor Ort, um Auskunft zu geben.

Damit der Veranstalter gezielt auf die Fragen der Bürger eingehen können, werden diese gebeten, Fragen bereits im Vorfeld per E-Mail an pfc@neuburg-schrobenhausen.de zukommen zu lassen. (AZ)