PFAS-Belastung: Wie sicher ist das Trinkwasser im Raum Neuburg?

Mit PFAS, kurz für per- und polyfluorierte Alkylverbindungen, hat die Chemieindustrie Universaltalente geschaffen. Die Verbindungen sind wasser-, fett- und schmutzabweisend, chemisch und thermisch äußerst stabil und stecken in einer Reihe von alltäglichen Produkten – Kosmetika, Zahnseide, Bratpfannen, Imbisstüten oder Regenjacken. Doch die künstlich erschaffenen Chemikalien werden immer mehr zur Gefahr. Sie sind nicht nur äußerst langlebig und reichern sich im menschlichen Gewebe und in der Umwelt an, sondern können auch zu Gesundheitsproblemen führen. In Neuburg ist das Thema PFAS besonders relevant. Am örtlichen Militärflugplatz in Zell hat die Feuerwehr früher einen Löschschaum verwendet, der solche Verbindungen enthielt. So kamen die Chemikalien rund um den Flugplatz in Böden, Gewässer und ins Grundwasser. Doch können diese PFAS auch irgendwie ins örtliche Trinkwasser gelangen?

