Jugendlicher sprüht in Neuburg mit Pfefferspray auf Kontrahenten

Zwei Zwischenfälle unter Jugendlichen haben sich am Samstag in Neuburg ereignet. So geht es aus einem Polizeibericht hervor. Gegen 18 Uhr wurde ein 19-jähriger Neuburger von einem ihm bekannten 20-jährigen Neuburger an der Münchner Straße in Neuburg offenbar grundlos angepöbelt und beleidigt. Im weiteren Verlauf sprühte der 20-Jährige seinem Kontrahenten vermutlich Pfefferspray ins Gesicht und entfernte sich dann mit zwei Freunden. Der 19-Jährige musste sich aufgrund der Reizungen in ärztliche Behandlung begeben. Die genauen Hintergründe müssen derzeit noch ermittelt werden. Mögliche Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neuburg/Do. in Verbindung zu setzen.

Zwei Auseinandersetzungen in Neuburg: 19-Jähriger attackiert, 11-Jähriger verletzt

Bereits gegen 16.15 Uhr war es zwischen zwei Gruppen Jugendlicher und Kinder zu zunächst verbalen Streitigkeiten im Bereich des Volksfestplatzes und Bürgerhaus gekommen. In dem Verlauf warf ein 11-Jähriger auf einen ebenfalls 11-jährigen Jungen mit Steinen. Hierbei erlitt dieser eine Platzwunde an der Stirn, eine blaue Lippe und Kreislaufprobleme. Er wurde zunächst von einer Passantin versorgt und anschließend in ärztliche Behandlung übergeben. Der Steinewerfer wurde seinen Eltern übergeben. (AZ)