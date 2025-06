Pony büxt in Karlshuld aus und läuft auf die Hauptstraße

Ein weißes Pony ist am Montagmorgen in Karlshuld ausgebüxt. Laut Angaben der Polizei entdeckte ein Verkehrsteilnehmer gegen 2.45 Uhr das Pony auf der Hauptstraße und alarmierte die Polizei. Ein weiterer 29-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Karlshuld folgte dem Tier, das zielgerichtet zu einer Pferdekoppel in der Hauptstraße lief und dort Einlass begehrte.

Pony läuft zurück zur Koppel an der Karlshulder Hauptstraße

Der 29-Jährige öffnete daraufhin das Gatter und ließ das Pony auf die Koppel. Wie sich kurze Zeit später herausstellte, war dies auch die richtige Koppel. Das kleine Pony war von dort ausgebüxt und auf Erkundung in Karlshuld. Die Eigentümerin wurde im Nachgang verständigt. (AZ)