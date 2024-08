Brennender Pferdetransporter sorgt für langen Stau auf der Autobahn

Am Donnerstagnachmittag kam es auf der A9 zu einem langen Stau, nach ein Pferdetransporter zu brennen begonnen hatte.

Wie die Polizei mitteilt, war ein 57-Jähriger aus Neumarkt gegen 14.25 Uhr mit seinem Pferdetransporter auf der A9 in Richtung Nürnberg unterwegs, als er kurz nach der Rastanlage Köschinger Forst Rauch im Führerhaus bemerkte. Er hielt sofort am Seitenstreifen und konnte dort, während zunächst das Führerhaus und im Anschluss das gesamte Fahrzeug in Brand gerieten, unverletzt aussteigen. Das Pferd, das sich im Transporter befand, konnte der Fahrer ebenfalls unverletzt retten.

Die A9 in Richtung Nürnberg war für zwei Stunden komplett gesperrt

Für die Löscharbeiten der Feuerwehren aus Lenting, Hepberg und Kösching war es nötig, die A9 in Richtung Nürnberg für rund zwei Stunden komplett zu sperren. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Lenting ausgeleitet. Anschließend wurde die linke Spur wieder freigegeben. Dennoch fanden in den kommenden Stunden noch aufwendige Lösch- und Bergungsarbeiten statt, da im Innenraum des Transporters noch weitere Glutnester vermutet wurden. Am Transporter entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 200.000 Euro.

Die Autobahn konnte erst wieder gegen 19.30 Uhr komplett freigegeben werden. Der Verkehr staute sich zeitweise auf bis zu 15 Kilometer zurück. Um bei den hohen Temperaturen die medizinische Versorgung der Autofahrer im Stau und der Einsatzkräfte gewährleisten zu können, waren zusätzlich Kräfte des Rettungsdienstes am Eeinsatz beteiligt. Es kam allerdings zu keinen Vorkommnissen, alle Anwesenden blieben unverletzt. (AZ)