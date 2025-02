Der Landkreis altert: So steht es um das Pflegeangebot

Wer bis ins 19. Jahrhundert hinein seinen 30. Geburtstag erlebte, der hatte gute Chancen, 60 Jahre oder sogar älter zu werden. Viele Kinder starben im ersten Lebensjahr, Infektionskrankheiten wie Pest, Cholera oder Typhus sowie Mangelernährung, schlechte Hygiene und Kriege waren Grund dafür, dass die Menschen im Schnitt nur 30 bis 40 Jahre alt wurden. Das ist heute grundlegend anders. Die Menschen werden immer älter, während die Geburtenraten oft unter dem Erhaltungsniveau bleiben. Aus der einstigen Alterspyramide mit einer breiten Basis an jungen Menschen und wenigen alten Menschen an der Spitze hat sich eine Pilzform entwickelt. Aktuell ist die größte Bevölkerungsgruppe um die 60 Jahre alt, was im Hinblick auf die Versorgung im Alter eine immense Herausforderung darstellt.

Claudia Stegmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landkreis Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Pflegebedarf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis