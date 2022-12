92-Jährigem wurde Bargeld aus seinem Wohnhaus gestohlen

Zwei fremde Personen standen plötzlich in seiner Wohnung und verwickelten ihn in ein Gespräch. Als sie wieder gegangen waren, fehlt Bargeld.

Bestohlen worden ist am Mittwoch ein 92 Jahre alter Mann aus Pietenfeld von zwei fremden Personen. Nun hofft die Polizei auf sachdienliche Hinweise.

Wie die Polizei mitteilt, befand sich der Senior gegen 13.45 Uhr vor seinem Anwesen. Bereits dort fielen ihm zwei verdächtige, ortsfremde Personen in der Hauptstraße in Pietenfeld auf. Als sich der Rentner wieder in seiner Wohnung befand, standen ihm die beiden zuvor gesehenen Personen plötzlich gegenüber und verwickelten ihn in ein Gespräch. Eine der unbekannten Personen begann schließlich die Wohnung nach Wertgegenständen abzusuchen, hierbei wurde dem Geschädigten nachweislich Bargeld entwendet.

Die beiden unbekannten Personen verließen im Anschluss wieder die Wohnung und flüchteten in unbekannte Richtung. Da auf dem Grundstück des Rentners eine Videoüberwachungsanlage installiert ist, konnten die beiden Personen gefilmt werden.

Bei den vermutlichen Dieben in Pietenfeld handelt es sich um eine Frau und einen Mann

Die Unbekannten können wie folgt beschrieben werden: Person eins: männlich, 25 bis 35 Jahre alt, bekleidet mit einer schwarzen Jacke (vermutlich aus Leder), schwarze Hose und schwarzer Mütze, zur Tatzeit mit auffälligem Oberlippen-, Kinn- und Backenbart. Person zwei: weiblich, ebenfalls 25 bis 35 Jahre alt, blonde Haare, Hochsteckfrisur, bekleidet mit schwarzer Winterjacke, blauer Jeanshose und auffällig roten Schuhen ähnlich Stiefeletten. Des Weiteren trug die Frau großen, auffälligen Ohrschmuck, vermutlich silber- oder goldfarben sowie eine Handtasche um die rechte Schulter.

Wer hat am Mittwoch im Bereich Pietenfeld, speziell in der Hauptstraße oder der weiteren Umgebung, dieses unbekannte Paar gesehen und kann Angaben zu den Personen, beziehungsweise von ihnen benutzte Fahrzeuge geben?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Eichstätt unter Telefon 08421/9770-0 entgegen. (AZ)