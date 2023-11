Audi-Sportwagen landet im Acker: Hoher Schaden bei Unfall

Ein 23-Jähriger ist bei Pietenfeld mit seinem Sportwagen von der Straße abgekommen und erst in einem Acker zum Stehen gekommen. Der Sachschaden ist enorm.

Ein Unfall mit einem hohen Sachschaden hat sich am frühen Donnerstagmorgen auf der B13 bei Pietenfeld ereignet. Wie die Polizei mitteilt, war ein 23-jähriger Ingolstädter gegen 00.05 Uhr von Pietenfeld in Richtung Eitensheim unterwegs. Kurz nach Pietenfeld kam der 23-Jährige nach links von der Straße ab und durchfuhr mehrere Hecken und Büsche. Nach etwa 30 Meter Fahrt kam der Audi-Sportwagen schließlich in einem angrenzenden Acker zum Stehen.

Bei einem Unfall mit einem Audi-Sportwagen bei Pietenfeld wurden vier Personen leicht verletzt

Bei dem Unfall wurden der Fahrer sowie seine drei Mitfahrer leicht verletzt. Sie kamen mit dem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser. Das Auto wurde laut Polizei total beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden am Fahrzeug wird auf 100.000 Euro beziffert. Der Schaden an den Hecken und den Büschen liegt bei rund 300 Euro. Die B13 musste während der Unfallaufnahme für eine Viertelstunde komplett gesperrt werden. (AZ)

