Unfallflucht nach Kollision: Wer hat etwas gesehen?

Auf der B13 bei Pietenfeld hat ein Auto ein anderes touchiert. Der Fahrer fuhr einfach weiter. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Ein 42-jähriger Ingolstädter fuhr am Montagabend gegen 17.10 Uhr mit seinem Auto auf der B13 von Ingolstadt in Richtung Eichstätt. Kurz vor der Ampelanlage in Pietenfeld kam ein entgegenkommendes Auto auf seine Fahrbahnseite. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der beiden Außenspiegel, berichtet die Polizei.

Der Unfallverursacher fuhr, ohne anzuhalten, in Richtung Ingolstadt weiter. Der Sachschaden wird auf 500 Euro beziffert. Vom flüchtigen Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich um einen grauen Pkw handelt. Hinweise zur Unfallflucht nimmt die Polizeiinspektion Eichstätt unter Telefon 08421/9770-0 entgegen. (AZ)