Pkw gerät auf der A9 in Brand

Am Dienstag ist auf der A9 in Höhe von Kinding der Motorraum eines Pkw in Brand geraten. Laut Mitteilung der Polizei fuhr ein 74-Jähriger aus Buch auf der A9 in Fahrtrichtung München, als er einen technischen Defekt an der Kupplung bemerkte. Anschließend bemerkte der Fahrer Rauch, der aus dem Motorraum kam. Beim Öffnen der Motorhaube schlugen bereits Flammen aus dem Motorraum.

Der Motorraum des Fahrzeugs auf der A9 brannte vollständig aus

Der Brand wurde durch die verständigte Freiwillige Feuerwehr Kinding gelöscht, der Fahrer blieb unverletzt. Der Motorraum brannte vollständig aus und der Pkw musste abgeschleppt werden. Durch den Brand wurde der Straßenbelag des Standstreifens beschädigt. Für die Dauer der Löscharbeiten musste der mittlere und der rechte Fahrstreifen für rund eineinhalb Stunden gesperrt werden. (AZ)