Planschen im Piuspark: Neue Badestelle in Ingolstadt

Wo vor zwei Jahren die Landesgartenschau stattfand, gibt es schon in diesem Sommer einen neuen Platz zum Baden. Ein Teil des Landschaftssees soll dazu genutzt werden.

Vor zwei Jahren fand in Ingolstadt direkt neben dem Westpark die Landesgartenschau statt. Ursprünglich für 2020 geplant, wurde sie wegen Corona um ein Jahr verschoben. Doch diese Zeit ist längst vorbei und auf dem Gelände ist im vergangenen Jahr der Piuspark eröffnet worden. Noch immer blüht und grünt es auf dem Areal und vor allen Dingen die vielen Wasserflächen sorgen gerade an heißen Sommertagen für etwas Abkühlung. Zwar können sich Kinder auf dem Wasserspielplatz erfrischen, doch ein Bad im großen Landschaftssee, der im Zentrum des Geländes liegt, war verboten. Bis jetzt. Denn schon bald soll es dort einen abgegrenzten Badebereich geben.

Der Piuspark befindet sich direkt neben dem Westpark

25 Hektar groß ist der Piuspark und ein wertvolles Freizeitgelände für die Naherholung im Nordwesten der Stadt, direkt zwischen Westpark und GVZ. Nicht nur Spazierengehen zwischen verschiedenen Stauden und den Gärten der Partnerstädte ist dort möglich, sondern auch Spiel und Sport. Vor allen Dingen der Landschaftssee mit den angrenzenden Wassergärten und der Wasserspielplatz haben sich dabei zu Anziehungspunkten entwickelt.

Grünflächen wie der Piuspark spielen in Zeiten des Klimawandels eine immer größere Rolle

Wie die Stadt Ingolstadt mitteilt, spielen derartige Grünflächen in Innenstädten gerade In Zeiten des Klimawandels eine immer größere Rolle. Gerade an heißen Sommertagen sollen sie den Menschen die Gelegenheit bieten, sich erholen zu können. Genau aus diesem Grund wird nun der Landschaftssee im Piuspark zu einem Badeplatz umgestaltet.

Auf dem Gelände des Piusparks fand vor zwei Jahren die Landesgartenschau statt. Im Zentrum befindet sich der Landschaftssee Foto: Schalles/Stadt Ingolstadt

Das Baden wird dabei ausschließlich in einem gekennzeichneten Bereich des rund 6800 Quadratmeter großen Sees möglich sein. Die Pflanzenklärbecken, die etwa ein Viertel der Seefläche einnehmen, und die südlichen Wassergärten hingegen dienen allein der Wasserhygiene und können nicht zur Abkühlung genutzt werden, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Ingolstadt.

Oberbürgermeister Christian Scharpf freut sich über die neue Möglichkeit: „Vor ziemlich genau einem Jahr haben wir unseren Piuspark als attraktive Parkanlage im Nordwesten zugänglich gemacht. Spaziergänger und Jogger schätzen die Laufwege und die Kinder toben sich auf dem schönen Wasserspielplatz aus. Viele haben im vergangenen Sommer mit Bedauern zur Kenntnis genommen, dass das Baden im großen Landschaftssee aus Sicherheitsgründen leider nicht erlaubt werden konnte. Umso mehr freue ich mich, dass dies ab heuer anders sein wird." Einige Umgestaltungen waren nötig, aber nun kann der Badebereich öffnen. "Damit steht ein weiterer innerstädtischer, kostenfreier Badeplatz zur Abkühlung zur Verfügung“, sagt Scharpf.

Der Badeplatz im Piuspark in Ingolstadt ist nicht beaufsichtigt

Um die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher an dem neuen, nicht beaufsichtigten Badeplatz zu gewährleisten, weisen künftig Schilder auf die für das Schwimmen freigegebenen Bereiche hin. Nichtschwimmer- und Schwimmerbereiche werden mit Bojenketten abgetrennt und eine „Umkleideschnecke“ steht neben Toilettenanlagen ebenso zur Verfügung wie Rettungsringe und Verbandskasten.

Die notwendigen Vorbereitungsarbeiten sollen noch im Mai abgeschlossen sein, heißt es seitens der Stadt. (AZ)