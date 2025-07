Streit um ein Plüschtier: Polizei muss zum Spielplatz anrücken

Am Sonntagabend ist ein Streit unter Kindern auf einem Spielplatz im Ingolstädter Nordwesten derart eskaliert, dass zunächst die Polizei und später auch der Rettungsdienst alarmiert wurden. Wie die Polizei mitteilt, war wohl ein Plüschtier Auslöser des Streits.

Kinder bewarfen sich auf einem Spielplatz in Ingolstadt mit Äpfeln

Da die sieben- bis zehnjährigen Nachbarskinder sich nicht einig wurden, beleidigten sie sich zunächst gegenseitig, anschließend bewarfen sie sich mit Äpfeln. Ein Siebenjähriger soll einer Zehnjährigen zudem mit einer Nerf-Spielzeug-Pistole einen Schaumstoffpfeil an den Kopf geschossen haben. Das Mädchen revanchierte sich mit einem Kratzer am Nachbarsjungen. Die Zehnjährige klagte nach den Treffern durch die Äpfel und das Schaumstoff-Geschoss über starke Schmerzen am Kopf und beharrte auf einen Rettungswagen.

Die eingesetzten Sanitäter konnten laut Polizei jedoch Entwarnung geben, eine akute Behandlung war nicht nötig. Nachdem alle Kinder strafunmündig sind, hat die Auseinandersetzung keine strafrechtlichen Konsequenzen. Die Eltern der Kinder wurden von den Polizisten verständigt. (AZ)