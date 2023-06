Barock bis bayerisch: Festliche Konzerte auf dem Kalvarienberg geplant

An vier Terminen finden in der Wallfahrtskirche auf dem Kalvarienberg in Pobenhausen festliche Konzerte statt. Mit dabei sind zahlreiche Gruppen.

"Fantastisch - Romantisch - Festmusik": Die Themen der Konzerte auf dem Kalvarienberg klingen imposant. Zu erwarten ist in der Tat ein gut gefülltes Programm mit zahlreichen Ensembles. An vier Tagen soll gespielt werden, auf der Bühne stehen jeweils zwischen einer und vier Gruppen. Bereits jetzt können Tickets für die Veranstaltungen erworben werden.

Die festlichen Konzerte in der Wallfahrtskirche auf dem Kalvarienberg in Pobenhausen finden heuer vom 11. Juni bis zum 2. Juli statt. Die Konzerte beginnen jeweils um 19 Uhr. Rita Höhnl (Sopranistin) und Josef Hartl (Klarinette) organisieren diese Konzerte seit 2010 mit großem Erfolg. Es erwartet die Besucherinnen und Besucher wieder ein abwechslungsreiches Programm von Klassik bis zur Volksmusik.

So konzertieren am Sonntag, 11. Juni, die Klarinettistin Michaela Butz (Konzertmeisterin im Polizeiorchester Bayern) und Max Hanft (Korrepetitor im Bayerischen Rundfunkchor). Masako Goda übernimmt den gesanglichen Part. Das Konzert steht unter dem Motto "Fantastisch-Romantisch". Eine Woche später, am 18. Juni, erwartet das Ensemble Bernhard Kohlauf (Foto) mit barocken, klassischen und bayrischen Festklängen die Zuhörer. Diesmal steht die Musik unter dem Motto "Festmusik".

Die Konzerte auf dem Kalvarienberg finden 2023 an vier Terminen statt

Am Sonntag, 25. Juni, musizieren die Organisatoren selber, sie präsentieren barocke Musik von Vivaldi und Händel. Das Motto an diesem Abend lautet "Ich weihe Gott ein Freudenlied". Neben Josef Hartl an der Klarinette und Sopranistin Rita Höhnl wird Ludwig Schmid am Cembalo auftreten.

Am letzten Sonntag, 2. Juli, wird es dann noch einmal richtig volkstümlich. Das Thema des Abends lautet "Zwischen Himmel und Erd". Die Weicheringer Dorfsänger, das Trio Maier/Zäch, die Schanzer Ziachmusi und der Sprecher Alfred Stockmeier begeben sich mit den Konzertbesuchern auf die Wallfahrt.

Karten gibt es bei Josef Hartl (08453/2927) oder Rita Höhnl (08453/9696) ab sofort zum Preis von 15 Euro im Vorverkauf zu kaufen. An der Abendkasse kosten die Eintrittskarten 18 Euro. Weitere Informationen sind auch auf Homepage vom Kulturverein unter www.fkkarlskron.de zu lesen. (AZ)