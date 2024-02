Bei Pobenhausen soll ein Moorschutzgebiet entstehen

Der Donaumoos-Zweckverband informiert Bürger über ein Moorschutzprojekt, das bei Pobenhausen entstehen soll. Eine Befürchtung können die Fachleute schnell ausräumen.

Bei Pobenhausen könnte bald ein wichtiger Beitrag zum Moorschutz entstehen. Das machten die Referenten von Donaumoos-Zweckverband und Donaumoos-Team am Donnerstag beim Infoabend in dem Karlskroner Ortsteil deutlich. Im Laufe des ebenso konstruktiven wie diskussionsreichen Abends ging es laut Mitteilung des Donaumoos-Zweckverbands unter anderem um ein konkretes Moorschutzprojekt bei Pobenhausen.

Noch sind zwar viele Fragen offen, was vor allem am frühen Stadium der Planungen liegt. Dennoch wollten die Verantwortlichen der Donaumoos-Einheit die Bürgerinnen und Bürger frühzeitig einbinden – und zwar direkt nach den ersten Gesprächen mit den Betroffenen, die in den vergangenen Wochen stattgefunden hatten. „Denn solche Maßnahmen funktionieren nur, wenn alle mitziehen“, erinnerte Projektmanager Jan Rauschenberger die 54 Besucherinnen und Besucher an das Prinzip der Freiwilligkeit. Ein Grundsatz der Donaumoos-Entwicklung, den mehrere Redner aufgriffen. „Wir haben einen bunten Strauß an Möglichkeiten“, so BBV-Kreisobmann Martin Wendl, selbst ein Karlskroner, der ebenso wie Bezirksrat Ludwig Bayer und Landrat Peter von der Grün um weitere Gesprächsbereitschaft bat.

Im Pobenhausener Moos sind viele Flächen in der öffentlichen Hand

Im Detail geht es bei Pobenhausen um das Areal zwischen Hauptkanal und Graben 92, das Pobenhausener Moos. Dort befinden sich Rauschenberger zufolge schon vergleichsweise viele Flächen im Eigentum der öffentlichen Hand. Dazu kommen eine gute Wasserverfügbarkeit und zudem eine Moormächtigkeit von mehreren Metern mit reinem Torf im Untergrund. Das bedeutet, dass dort sehr viel Kohlenstoff im Boden gespeichert ist. „Hier lohnen sich also Maßnahmen für den Moorschutz“, so der Fachmann, der auch schon erste Überlegungen für die Umsetzung mitgebracht hatte. Aufgrund des starken Gefälles in Richtung Hauptkanal und Staatsstraße hält er mindestens vier, eher sogar mehr Staupositionen im Graben 92 für sinnvoll. Dieser Höhenunterschied schütze zudem die Oberlieger, so Rauschenberger. Denn: Der Zweckverband müsse als Maßnahmenträger sicherstellen, dass niemand beeinträchtigt wird, der nicht mitmacht.

Bei den anwesenden Bürgern stieß das Vorhaben in dem überwiegend von Grünland geprägten Bereich auf vorsichtige Zustimmung. „Dieses Gebiet ist es wert, es weiter zu planen und weiter zu denken“, betonte auch Karlskrons Bürgermeister Stefan Kumpf. Dennoch hatten die Besucher natürlich zahlreiche Fragen und Anregungen. Dazu gehörte beispielsweise die Befürchtung, dass einem Eigentümer, der mitten im Gebiet liegt, aber nicht mitmachen will, womöglich eine nasse Enteignung drohe. Eine Befürchtung, die alle Fachleute schnell ausräumten. „Wir brauchen von jedem das Einverständnis“, so Rauschenberger, der die Erfahrung einiger komplexer Verfahren mitbringt. Gleichzeitig verwies er auf die Option eines Landtauschs. Wenn sich dadurch für Landwirte eine Verbesserung ergibt, spricht aus seiner Sicht nichts dagegen. Weitere Möglichkeiten wären unter anderem der Verkauf oder die Verpachtung an den Zweckverband. (AZ)