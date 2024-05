Pobenhausen

Bischof Bertram Meier wünscht sich kritische Jugend

Plus Zahlreiche Gläubige begaben sich auf die Jugendwallfahrt zum Kalvarienberg bei Pobenhausen. Dort erwartete die Teilnehmer der heilige Ulrich persönlich.

Von Andrea Hammerl

Auf die Spuren des heiligen Ulrich begaben sich die Teilnehmer der Jugendwallfahrt zum Kalvarienberg am Sonntagvormittag. Festprediger war Bischof Bertram Meier. Er wünschte sich in seiner Predigt eine kritische Jugend, die aktiv die Kirche mitgestaltet.

Zahlreiche Gläubige waren aus den Pfarreiengemeinschaften Schrobenhausen, Langenmosen, Adelshausen-Pobenhausen, Brunnen und Hohenwart, Ehekirchen, aus St. Ulrich Neuburg, St. Ludwig Karlshuld zum von der katholischen Jugendstelle organisierten Festgottesdienst auf den Kalvarienberg gekommen. Foto: Andrea Hammerl

Unterwegs absolvierten die Fuß- oder Rad-Wallfahrer mehrere Stationen, beginnend mit dem Kennenlernspiel „Wilder Willi“ bis zu Geschichten, Liedern oder Impulsfragen zu den dem Bistumsheiligen zugeschriebenen Attributen „aufmerksam“, „mutig“, „sozial“ und „Gemeinschaft“. Auf dem Kalvarienberg bei Pobenhausen angekommen, erwarteten sie nicht nur drei neue Holzkreuze, die gerade rechtzeitig zur Jugendwallfahrt aufgestellt worden waren, sondern auch der heilige Ulrich persönlich, gespielt vom Brunnener Kirchenpfleger Andreas Hörner. Er stellte den um das Jahr 890 vermutlich in Wittislingen bei Dillingen geborenen Bistumsheiligen als einerseits sehr sozialen, andererseits aber auch recht kämpferischen Bischof vor. Ulrich befestigte Augsburg mit steinernen Mauern, verteidigte die Stadt vor den Ungarn, führte die Augsburger in die Schlacht am Lechfeld und gilt als erster Heiliger, der von einem Papst heiliggesprochen wurde.

