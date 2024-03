Ein besonders Konzert der KLJB soll Mut machen und Freiheit schenken

Ein Benefizkonzert der Katholischen Landjugend-Bewegung Neuburg-Schrobenhausen lockt zahlreiche Besucher an. Ein zweites Konzert ist bereits geplant.

Ein mit über 80 Menschen voll besuchtes Konzert in der Kirche St. Quirinus in Pobenhausen bildete den Auftakt der diesjährigen Rosenaktion der KLJB Neuburg-Schrobenhausen. In diesem Jahr wurden über 4900 Rosen in den einzelnen Pfarreien des Dekanats Neuburg-Schrobenhausen bestellt, die in über 40 Orten erworben werden konnten.

Nach einer herzlichen Begrüßung und einer inspirierenden Einleitung rund um das Thema Freiheit und Mut eingeleitet von dem Zitat „Alle Träume können wahr werden, wenn wir den Mut haben, ihnen zu folgen“ von Walt Disney forderte die Organisatorin und KLJB-Vorsitzende Anna Sophie Moosheimer das Publikum auf, mutig zu sein, groß zu träumen und zur Freiheit aller beizutragen. Ein Anfang sei dieses Benefizkonzert, dessen Spendenertrag zu mehr Freiheit für Kinder und Jugendliche in Brasilien beitragen soll.

Die musikalischen Darbietungen kamen von dem ansässigen Ensemble dAKaPo, Quer Beet unter der Leitung von Sabine Moosheimer, dem jungen Organisten Florian Huber und der Solistin Amelie Pawlitschko. Erstgenannte eröffneten das Konzert mit „There´s swing in the air“ von Georg Friedrich Händel und brachten Schwung und erfrischende Klänge a cappella in die Kirche. Auch mit weiteren Liedern wie „For the longest time“ von Billy Joel beteiligten sie sich mit Pep.

KLJB gibt in Ehekirchen Benefizkonzert zur Rosenaktion

Amelie Pawlitschko verzauberte das Publikum mit ihrer weichen und facettenreichen Stimme mit Liedern wie „Valerie“ von Amy Winehouse oder „Si jamais j´oublie“ von ZAZ. Quer Beet brachten das Konzert thematisch mit dem schwungvollen Lied „Frei“ von Pater Norbert Becker auf den Punkt und die Zuschauer zum Mitklatschen. Mit ihren hellen Stimmen und den mehrstimmigen Arrangements begeisterten sie die Zuhörer unter anderem mit dem Klassiker „The Rose“ und beendeten das Konzert mit „Together we are one“ von Delta Goodrem, ein Aufruf zur Gemeinschaft.

Der Organist Florian Huber rockte die Kirche mit der Orgel mit Arrangements wie „Jump“ von Van Halen oder „We didn´t start the fire“ von Billy Joel. Das Publikum johlte und pfiff vor Begeisterung. Zwischendurch wurden nachdenkliche und auch kritische Impulstexte zum Thema Freiheit und Mut vorgelesen. Am Anfang wurden auch die Spendenprojekte des Benefizkonzertes AIDA e. V. und die Projekte der Herz-Jesu-Missionare vorgestellt. Über 500 Euro Spenden konnten für diese Projekte beim Konzert gesammelt werden.

Nach einer guten Stunde beschloss Anna Sophie mit einem ordentlichen Danke und Schokolade für die Musizierenden das Konzert und schickte das Publikum mit folgendem Auftrag von Demokrit nach Hause: „Mut steht am Anfang des Handelns, Glück am Ende“. Damit wurde die Rosenaktion 2024 erfolgversprechend eröffnet. Das zweite Benefizkonzert findet am 17. März um 17 Uhr in der Kirche St. Stephan in Ehekirchen statt. (AZ)