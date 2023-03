16-Jährige stürzt mit ihrem Motorrad und verletzt sich leicht

Eine 16-jährige Motorradfahrerin aus Karlskron wollte von der B300 auf die B13 auffahren. Dabei stürzte sie und verletzte sich leicht.

Eine 16-jährige Motorradfahrerin aus Karlskron war am Sonntagnachmittag mit ihrer Aprilia auf der B300 in Richtung Augsburg unterwegs und wollte von dort auf die B13 auffahren. Laut Polizei stürzte sie allerdings aufgrund eines Fahrfehlers und verletzt sich leicht. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 600 Euro. (AZ)