Blitzschlag: Feuer auf einem Bauernhof in Pörnbach

Ein Blitzschlag war am Montagabend wohl der Auslöser für ein Feuer auf einem Hof in Pörnbach. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Am Montagabend geriet eine landwirtschaftliche Halle in Pörnbach in Brand. Laut Polizei liegt der Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Jetzt ermittelt die Kripo Ingolstadt.

Die Feuerwehr wurde gegen 23.30 Uhr nach Pörnbach gerufen

Gegen 23.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einer in Vollbrand stehenden Scheune in Pörnbach/Maushof gerufen. Da in der Scheune Brennholz und Heu gelagert waren, breitete sich das Feuer schnell aus. Die Feuerwehren waren bis gegen 1.30 Uhr mit Löscharbeiten beschäftigt. Die Polizei geht aktuell von einem Sachschaden von rund 50.000 Euro aus, verletzt wurde jedoch niemand.

Ein Blitz hat das Feuer in Pörnbach ausgelöst

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Ingolstadt haben ergeben, dass ein Blitzeinschlag in einen direkt neben der Halle stehenden Baum den Brand ausgelöst hat. (AZ)