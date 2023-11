Wilderer sammelt wieder Jagdtrophäen

Auf einem Feld bei Pörnbach wurde ein erschossenes Rehkitz gefunden. Die Polizei geht von Wilderei aus und sucht Zeugen.

In einem Feld westlich der B 13 wurde der Kadaver eines offensichtlich erschossenen Rehkitzes aufgefunden, bei dem der Kopf abgetrennt und entwendet wurde. Nach einer längeren Pause ist hier also ein weiterer Fall dieser Art der Jagdwilderei aufgetreten, bei der es den Tätern nur um das Töten von Tieren und die Trophäe des Kopfes geht, teilt die Polizei mit. Daher wird um sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Pfaffenhofen unter 08441/8095-0 oder jede andere Polizeidienststelle gebeten. (AZ)