Neuburg: Politische Graffiti an Pumpstation und Stromkasten entdeckt – Schaden über 500 Euro

In der Nacht auf Montag sind in Neuburg zwei Sachbeschädigungen durch Farb-Schmierereien festgestellt worden. In der Grünauer Straße wurde die Fassade einer Pumpstation mit mehreren schwarzen Schriftzügen versehen, die laut Polizei einen politischen Inhalt aufwiesen. Der Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Neuburg: Politische Graffiti an Gebäude und Stromkasten – Polizei sucht Zeugen

Wie die Polizeiinspektion Neuburg mitteilt, entdeckten Mitarbeiter zudem an einem Stromverteilerkasten in der Luitpoldstraße einen ähnlichen Schriftzug – dort in weißer Farbe. Auch diese Schmiererei entstand mutmaßlich über das Wochenende. Der Schaden beträgt etwa 100 Euro. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei unter Tel. 08431/6711-0 entgegen. (AZ)