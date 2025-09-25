Icon Menü
Polizei deckt Gurtmuffel beim Schulstart auf: Unzureichend gesicherte Kinder gefährdet

Neuburg-Schrobenhausen

Schulanfang: Polizei hat Gurtmuffel erwischt

In den ersten Schultagen hat die Polizei verstärkt rund um Schulen kontrolliert. Die Fahrer von Elterntaxis zeigten sich dabei oft recht uneinsichtig.
    Die Polizei hat in den ersten Schultagen verstärkt Ausschau nach Autoinsassen gehalten, die nicht ordnungsgemäß angeschnallt waren.
    Die Polizei hat in den ersten Schultagen verstärkt Ausschau nach Autoinsassen gehalten, die nicht ordnungsgemäß angeschnallt waren. Foto: Sven Hoppe, dpa (Symbolbild)

    Das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mit Sitz in Ingolstadt hat zwischen 16. und 19. September verstärkt Autofahrer vor Schulen und Kindergärten kontrolliert. Ein besonderes Augenmerk wurde dabei darauf gelegt, ob die Autoinsassen korrekt angeschnallt und gesichert sind. Im gesamten Bereich des Präsidiums wurden 645 Verstöße gegen verschiedene gesetzliche Bestimmungen geahndet. 538 Verkehrsteilnehmer wurden dabei beanstandet. In 107 Fällen war ein Bußgeld von mindestens 60 Euro fällig.

    Polizei hat im Kreis Neuburg-Schrobenhausen Gurtmuffel entdeckt

    Unter den beanstandeten Verkehrsteilnehmern waren 117 Personen, die während der Fahrt nicht angeschnallt waren. Auch 38 gänzlich ungesicherte oder falsch gesicherte Kinder saßen in den Fahrzeugen.

    Den Beamten fiel auch auf, dass im Halteverbot geparkt oder angehalten wurde, außerdem wurden Busspuren im Umfeld von Schulen und Kindergärten blockiert. Auffällig war dabei nach Angaben der Polizei, dass sich betroffene Fahrerinnen und Fahrer sogenannter „Elterntaxis“ oftmals uneinsichtig zeigten.

    Im Kreis Neuburg-Schrobenhausen wurden im Aktionszeitraum vier Gurtmuffel entdeckt, drei Kinder waren nicht ausreichend gesichert.

