Schulanfang: Polizei hat Gurtmuffel erwischt

Das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mit Sitz in Ingolstadt hat zwischen 16. und 19. September verstärkt Autofahrer vor Schulen und Kindergärten kontrolliert. Ein besonderes Augenmerk wurde dabei darauf gelegt, ob die Autoinsassen korrekt angeschnallt und gesichert sind. Im gesamten Bereich des Präsidiums wurden 645 Verstöße gegen verschiedene gesetzliche Bestimmungen geahndet. 538 Verkehrsteilnehmer wurden dabei beanstandet. In 107 Fällen war ein Bußgeld von mindestens 60 Euro fällig.

Polizei hat im Kreis Neuburg-Schrobenhausen Gurtmuffel entdeckt

Unter den beanstandeten Verkehrsteilnehmern waren 117 Personen, die während der Fahrt nicht angeschnallt waren. Auch 38 gänzlich ungesicherte oder falsch gesicherte Kinder saßen in den Fahrzeugen.

Den Beamten fiel auch auf, dass im Halteverbot geparkt oder angehalten wurde, außerdem wurden Busspuren im Umfeld von Schulen und Kindergärten blockiert. Auffällig war dabei nach Angaben der Polizei, dass sich betroffene Fahrerinnen und Fahrer sogenannter „Elterntaxis“ oftmals uneinsichtig zeigten.

Im Kreis Neuburg-Schrobenhausen wurden im Aktionszeitraum vier Gurtmuffel entdeckt, drei Kinder waren nicht ausreichend gesichert.