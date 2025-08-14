A9 bei Rohrbach: Polizei entlarvt Münchner mit gefälschtem Führerschein – Autoschlüssel konfisziert

Eine Streife der Verkehrspolizei Ingolstadt hat Mittwochabend einen Autofahrer mit gefälschtem Führerschein aus dem Verkehr gezogen.

A9 bei Rohrbach: Gefälschter Führerschein fliegt bei Polizeikontrolle auf

Wie die Polizei mitteilt, war der 33-jährige Münchener auf der A9 in Richtung Heimat unterwegs, als er gegen 20 Uhr auf dem Parkplatz Rohrbach-Ottersried kontrolliert wurde. Wie die Verkehrspolizei mitteilt, handelte es sich bei dem vorgezeigten ukrainischen Führerschein um eine Totalfälschung. Die Beamten stellten das Dokument und die Fahrzeugschlüssel sicher und unterbanden die Weiterfahrt. Gegen den Mann wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung ermittelt. (AZ)