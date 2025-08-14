Icon Menü
Polizei entlarvt Münchener mit gefälschtem ukrainischen Führerschein auf A9 bei Rohrbach

Rohrbach/Pfaffenhofen

A9 bei Rohrbach: Polizei entlarvt Münchner mit gefälschtem Führerschein – Autoschlüssel konfisziert

Auf der A9 bei Rohrbach kontrolliert die Polizei einen Autofahrer. Der Führerschein des Mannes entpuppt sich als Fälschung. Jetzt drohen hohe Geldstrafen.
    Viersen, Germany - May 9. 2021: Closeup of international old paper driving license with modern plastic card (selective focus on letter K in center)
    Viersen, Germany - May 9. 2021: Closeup of international old paper driving license with modern plastic card (selective focus on letter K in center) Foto: Ralf, stock.adobe.com

    Eine Streife der Verkehrspolizei Ingolstadt hat Mittwochabend einen Autofahrer mit gefälschtem Führerschein aus dem Verkehr gezogen.

    A9 bei Rohrbach: Gefälschter Führerschein fliegt bei Polizeikontrolle auf

    Wie die Polizei mitteilt, war der 33-jährige Münchener auf der A9 in Richtung Heimat unterwegs, als er gegen 20 Uhr auf dem Parkplatz Rohrbach-Ottersried kontrolliert wurde. Wie die Verkehrspolizei mitteilt, handelte es sich bei dem vorgezeigten ukrainischen Führerschein um eine Totalfälschung. Die Beamten stellten das Dokument und die Fahrzeugschlüssel sicher und unterbanden die Weiterfahrt. Gegen den Mann wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung ermittelt. (AZ)

