Neuburg/Dinkelscherben Nach Flucht in den Wald: Polizei schnappt Hundehalter im Kreis Augsburg

Nach drei Tagen Suche ist er gefasst: Der Mann, der am Neuburger Tierheim in den Wald geflüchtet ist, wurde jetzt in Dinkelscherben festgenommen. Wie es weitergeht.