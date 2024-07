Großfahndung in Ingolstadt: Polizei fasst einen 21-Jährigen

Ein starkes Aufgebot an Polizeikräften hat am Freitag nach einem jungen Mann gefahndet, der zuvor seine Freundin bedroht hatte. Wie die Polizei mitteilt, wurde der 21-Jährige inzwischen festgenommen.

Der 21-Jährige soll in Ingolstadt seine Freundin mit dem Tod bedroht haben

Gegen 11.35 Uhr setzte eine 18-Jährige aus dem Landkreis Pfaffenhofen einen Notruf ab und schilderte, dass ihr Freund sie nach einem Streit mit dem Tod bedroht habe. Sie lief daraufhin weg und ließ den Serben in der Ingolstädter Innenstadt zurück.

Da laut Polizei nicht auszuschließen war, dass der Mann bewaffnet ist, lief eine großangelegte Fahndungsaktion durch uniformierte und zivile Polizeikräfte im gesamten Stadtgebiet an. Gegen 16 Uhr konnte der Mann, der in Berlin wohnt, an der Schlosslände durch Streifenbeamte der Polizei Ingolstadt festgenommen werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen bestand keine Gefahr für die Bevölkerung. (AZ)