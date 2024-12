„TSV 1860“: Polizei sucht nach unbekannten Graffiti-Sprayern

Am Freitag hielten sich vier Jugendliche in der Zeit zwischen 20.20 und 22.20 Uhr in einer Bar in der Eichstätter Wohlmuthgasse auf. Zwei der Jugendlichen gingen laut Polizei in diesem Zeitraum auf die Männertoilette und besprühten vier Toilettenkabinen, eine Wand und einen Spiegel mit Graffiti. In schwarzer, silberner und goldener Farbe wurde unter anderem „TSV 1860“ an die Wände gesprüht.

Die Beschädigungen wurden erst festgestellt, nachdem die vier Personen die Bar bereits wieder verlassen hatten. Der Sachschaden wird auf mindestens 2000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizei Eichstätt unter der Telefonnummer 08421/9770-0 entgegen. (AZ)