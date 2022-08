Er brachte Radlerin zu Sturz: Als Baum verkleideter Mann stellt sich der Polizei

Ingolstadt

In Ingolstadt hat ein Mann als Baum verkleidet eine Frau erschreckt und so einen Unfall verursacht.

Plus Ein Mann hat sich in Ingolstadt als Baum verkleidet und eine Frau erschreckt, die deshalb vom Rad stürzte. Nun hat er sich bei der Polizei gestellt und ausgesagt.

Von Dorothee Pfaffel

Es ist eine kuriose Geschichte: Ein Mann hat sich in Ingolstadt als Baum verkleidet und eine Frau erschreckt. Und zwar so sehr, dass die 45-Jährige gestürzt ist und sich verletzt hat, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Nun hat sich der Mann gestellt, berichtet die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion.

