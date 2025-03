Polizei sucht Zeugen nach Unfall an der Zeller Kreuzung

Nach einem Verkehrsunfall am Freitag an der Zeller Kreuzung sucht die Neuburger Polizei nach Zeugen. Wie aus einer Mitteilung hervorgeht, wollte gegen 15.45 Uhr ein 34-jähriger Neuburger mit seinem Pkw vom Grünauer Kreisverkehr kommend, an der Zeller Kreuzung nach rechts in Richtung Neuburg abbiegen. Hierbei übersah er nach ersten Erkenntnissen den Pkw einer 23-Jährigen aus Höchstädt an der Donau, welche die Zeller Kreuzung von Ingolstadt kommend, geradeaus überqueren wollte.

Unfallbeteiligte widersprechen sich bei Aussagen zu Unfall an Zeller Kreuzung

Im Kreuzungsbereich kam es zu einer Kollision beider Fahrzeuge, wodurch ein Gesamtschaden von rund 700 Euro entstand. Nach derzeitigem Stand wurde keiner der Unfallbeteiligten verletzt. Der 34-jährige Neuburger hatte vor dem Einfahren in den Kreuzungsbereich ein Stoppschild zu berücksichtigen, er hätte der 23-jährigen Unfallgegnerin also die Vorfahrt gewähren müssen.

Jedoch äußerte der Neuburger, dass die 23-jährige Frau aus Höchstädt aus seiner Sicht bei angezeigtem Rotlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren war, was ursächlich für den Unfall gewesen wäre. Zur endgültigen Klärung des Unfallherganges werden mögliche Zeugen gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/67110 zu melden. (AZ)