Neuburger Polizei erwischt zwei Autofahrer ohne Führerschein

Zwei Autofahrer sind in Neuburg am Steuer erwischt worden, ohne dass sie eine Fahrerlaubnis besitzen. Das geht aus einem Polizeibericht hervor. Ein Fall ereignete sich am 16. August gegen 12.15 Uhr. Ein 56-jähriger Neuburger wurde mit seinem Pkw in Neuburg auf der Augsburger Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde daraufhin unterbunden. Der Neuburger wurde wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis angezeigt.

Fahrerlaubnisentzug in Neuburg: Zwei Autofahrer ohne Berechtigung unterwegs

Zu einem weiteren Fall war es bereits am 15. August zwischen 12.15 Uhr und 16.30 Uhr gekommen. Durch Passanten wurde der Polizei in Maxweiler ein Auto mitgeteilt, welches ohne Kennzeichen im öffentlichen Straßenverkehr bewegt wurde. Bei der Überprüfung durch die Polizei stellte sich heraus, dass der Pkw seit Juli 2025 nicht mehr zugelassen und versichert war. Zudem waren zu dem genannten Zeitpunkt ein 25-jähriger und ein 27-jähriger Neuburger mit dem Pkw unterwegs. Beide verfügen jedoch nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis. Gegen beide Fahrer wurden Strafverfahren eingeleitet. (AZ)