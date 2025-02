Zwei Unfallfluchten beschäftigen Neuburger Polizei

Nach zwei Unfallfluchten am Samstag in Neuburg sucht die Polizei Zeugen. Zunächst wurde gegen Mittag auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Franz-Böcker-Str. ein geparkter Pkw angefahren. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Bei dem geschädigten Fahrzeug handelt es sich um einen Opel Insignia. Dieser wurde an der Front beschädigt, vom Fahrzeug des Unfallverursachers blieb roter Lackabrieb zurück. Nach Angaben des Geschädigten beträgt der Schaden rund 3000 Euro.

Polzei sucht Zeugen der Unfallfluchten in der Franz-Böcker-Straße und an der Ameos Klinik

Ebenfalls am Samstag wurde vor der Ameos Klinik im Bereich der Notaufnahme ein dort abgestellter Pkw angefahren. Auch hier entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. An dem grauen Opel Corsa des Geschädigten entstand ein Schaden im Heckbereich von rund 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Neuburg unter der Telefonnummer 08431/67110 in Verbindung zu setzen. (AZ)