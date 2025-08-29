Polizei Neuburg warnt vor Telefon-Betrügern

Bislang unbekannte Betrüger haben am Donnerstag bei zahlreichen Neuburgerinnen und Neuburgern angerufen und sich dabei als Polizeibeamte ausgegeben. Wie aus einer Mitteilung der Polizei hervorgeht, bedienten sich die Kriminellen einer bekannten Masche. Dabei meldet sich ein angeblicher Polizei- oder Kriminalbeamter am Telefon und erklärt, dass Einbrecher im Wohnumfeld festgenommen wurden und nun auch bei den Angerufenen Einbruchsgefahr besteht.

Am Donnerstag wurden der Polizei Neuburg insgesamt 14 Betrugsversuche gemeldet

Am Telefon versuchten die Betrüger durch geschickte Gesprächsführung Informationen über die persönlichen Verhältnisse und eventuell vorhandene Wertgegenstände zu bekommen. Allein 14 solcher Vorfälle wurden im Laufe des Donnerstags bei der Neuburger Polizei gemeldet. Glücklicherweise erkannten alle Betroffenen die Betrugsversuche und beendeten die Gespräche umgehend, zu einem Vermögensschaden kam es demnach bislang nicht.

Nach Einschätzung der Neuburger Polizei werden die Betrüger weiterhin aktiv sein

Die Neuburger Polizei geht davon aus, dass die Betrüger weiterhin versuchen werden, mit der Masche erfolgreich zu sein, und dabei insbesondere ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger ins Visier nehmen. Um nicht Opfer eines solchen Betrugs zu werden, gibt die Polizeiinspektion Neuburg folgende Tipps:

Seien Sie grundsätzlich misstrauisch bei derartigen Anrufen!

Beenden Sie im Zweifelsfall das Gespräch schnellstmöglich, ohne persönliche Daten oder Informationen über vorhandene Wertgegenstände oder Bargeld preiszugeben!

Gehen Sie nicht auf Forderungen zur Überweisung oder Übergabe von Geldbeträgen ein!

Die echte Polizei fordert niemals Bargeld, Überweisungen oder Wertgegenstände von Ihnen!

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen!

Rufen Sie im Zweifelsfall die Polizei unter einer dem Telefonbuch entnommenen Telefonnummer an, in eiligen Fällen auch unter der Notrufnummer 110 – benutzen Sie dabei aber nicht die Rückruftaste, sonst landen Sie möglicherweise wieder bei den Betrügern!

Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung!

Gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit: Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, beispielsweise Polizisten, den Dienstausweis!

Sprechen Sie auch mit Ihren Angehörigen über das Phänomen und warnen Sie sie vor dem Vorgehen der Täter! (AZ)