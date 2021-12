Nach Tod des Chefs: So geht es bei der Polizei Pfaffenhofen weiter

Nach dem plötzlichen Tod des Pfaffenhofener Polizeichefs Helmut Fink übernimmt dessen Stellvertreter Paul Roth kommissarisch den Posten.

Nach dem plötzlichen Tod des Pfaffenhofener Polizeichefs Helmut Fink am vergangenen Montag hat sein Stellvertreter Paul Roth dessen Aufgaben übernommen. Fink stand seit Juli 2016 an der Spitze der Pfaffenhofener Inspektion. Zuvor war er unter anderem Kommissariatsleiter bei der Kripo in Ingolstadt. Außerdem war er in den Jahren von 2004 bis 2006 stellvertretender Polizeichef in Schrobenhausen.

Paul Roth ist seit fast drei Jahren stellvertretender Leiter der Polizei Pfaffenhofen

Paul Roth wird die Dienststelle in Pfaffenhofen so lange kommissarisch leiten, bis der Posten neu besetzt ist. Roth ist seit Anfang 2019 stellvertretender Polizeichef in Pfaffenhofen. Fast drei Jahre lang leitete er zusammen mit Helmut Fink die Dienststelle. Fink wurde 58 Jahre alt.

