Polizei erwischt Drogenfahrer auf der A9 bei Ingolstadt

Gleich mehrfach sind Autofahrer in der Region unter Drogen am Steuer erwischt worden. Sie gingen der Polizei bei Kontrollen ins Netz oder hatten einen Unfall gebaut.

Am Sonntag gegen 13.30 Uhr war ein 23-jähriger Fahrer auf der Buchnerstraße in Ingolstadt unterwegs und wollte nach links in die Manchinger Straße abbiegen. Dabei übersah er eine 29-Jährige, die auf der Manchinger Straße stadtauswärts unterwegs war und Vorfahrt hatte. Es kam zu einem Zusammenstoß, verletzt wurde dabei niemand. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 2000 Euro. Als die Beamten den Unfall aufnahmen, bemerkten sie drogentypisches Verhalten bei dem 23-Jährigen. Ein durchgeführter Schnelltest verlief positiv. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Im Drogenrausch aber auch noch ohne Führerschein, war am Sonntagnacht ein 30-Jähriger in eine Polizeikontrolle geraten. Die Beamten stellten nicht nur fest, dass er keine gültige Fahrerlaubnis besaß, sondern auch noch drogentypisches Verhalten zeigte. Das bestätigte ein Schnelltest. Der Mann musste seine Autoschlüssel abgeben und sich einer Blutentnahme stellen.

Auf der Autobahn bei der Ausfahrt Langenbruck wurde ein Niederländer mit Drogen am Steuer erwischt. Der Mann war am Sonntagvormittag Richtung München unterwegs und wurde von Beamten der Verkehrspolizei Ingolstadt kontrolliert. Der Schnelltest zeigte, dass er Cannabis geraucht hatte. (AZ)