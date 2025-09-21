Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neuburger Rundschau
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neuburg
Icon Pfeil nach unten

Polizei stoppt 23-Jährigen: Drogenfahrt in Karlshuld endet mit Blutentnahme

Karlshuld

23-Jähriger fährt bekifft Auto

In Karlshuld kontrollierte die Polizei einen 23-jährigen Autofahrer und stellte fest, dass er unter dem Einfluss von Drogen stand. Was dann passierte
    • |
    • |
    • |
    In Karlshuld hat die Polizei einen 23-Jährigen bekifft am Steuer erwischt. (Symbolbild)
    In Karlshuld hat die Polizei einen 23-Jährigen bekifft am Steuer erwischt. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa

    Unter Drogeneinfluss war am frühen Sonntagmorgen ein 23-Jähriger in der Augsburger Straße in Karlshuld mit seinem Auto unterwegs. Gegen 2.30 Uhr wurde der Mann aus dem Gemeindereich Karlshuld für eine Verkehrskontrolle gestoppt. Bei der Kontrolle stellten die Beamten bei dem Autofahrer eindeutige Anzeichen für eine Drogenbeeinflussung fest. Ein Drogentest reagierte positiv auf Cannabis, teilt die Polizei mit. Daraufhin wurde die Weiterfahrt unterbunden. Der 23-Jährige musste sich im Anschluss in der Klinik Neuburg einer Blutentnahme unterziehen. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden