23-Jähriger fährt bekifft Auto

Unter Drogeneinfluss war am frühen Sonntagmorgen ein 23-Jähriger in der Augsburger Straße in Karlshuld mit seinem Auto unterwegs. Gegen 2.30 Uhr wurde der Mann aus dem Gemeindereich Karlshuld für eine Verkehrskontrolle gestoppt. Bei der Kontrolle stellten die Beamten bei dem Autofahrer eindeutige Anzeichen für eine Drogenbeeinflussung fest. Ein Drogentest reagierte positiv auf Cannabis, teilt die Polizei mit. Daraufhin wurde die Weiterfahrt unterbunden. Der 23-Jährige musste sich im Anschluss in der Klinik Neuburg einer Blutentnahme unterziehen. (AZ)

