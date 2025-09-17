A9 Richtung Nürnberg: Polizei stoppt Autofahrer unter Drogeneinfluss – Cannabis im Spiel

Ein 27-jähriger Autofahrer ist am frühen Mittwochmorgen auf der A9 bei Ingolstadt unter Drogeneinfluss gestoppt worden.

Verkehrspolizei zieht 27-Jährigen an der Anschlussstelle Ingolstadt-Süd aus dem Verkehr

Wie die Verkehrspolizeiinspektion Ingolstadt mitteilt, kontrollierte eine Streife den Mann gegen 3.40 Uhr an der Anschlussstelle Ingolstadt-Süd. Die Beamten stellten drogentypische Auffälligkeiten fest, ein Test reagierte positiv auf Cannabis. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, zudem musste der 27-Jährige eine Blutprobe abgeben. Ihn erwarten nun ein Bußgeld sowie ein Fahrverbot. (AZ)