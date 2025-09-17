Icon Menü
Polizei stoppt 27-Jährigen auf A9: Autofahrer unter Einfluss von Cannabis erwischt

Ingolstadt

A9 Richtung Nürnberg: Polizei stoppt Autofahrer unter Drogeneinfluss – Cannabis im Spiel

Auf der A9 bei Ingolstadt stoppt die Verkehrspolizei Ingolstadt einen 27-jährigen Autofahrer – ein Drogentest reagiert positiv auf Marihuana.
    
    
    
    Die Verkehrspolizei Ingolstadt stoppt auf der A9 bei Ingolstadt einen Fahrer unter Drogeneinfluss.
    Die Verkehrspolizei Ingolstadt stoppt auf der A9 bei Ingolstadt einen Fahrer unter Drogeneinfluss. Foto: Matt Masin, Zuma Press, dpa (Symbolbild)

    Ein 27-jähriger Autofahrer ist am frühen Mittwochmorgen auf der A9 bei Ingolstadt unter Drogeneinfluss gestoppt worden.

    Verkehrspolizei zieht 27-Jährigen an der Anschlussstelle Ingolstadt-Süd aus dem Verkehr

    Wie die Verkehrspolizeiinspektion Ingolstadt mitteilt, kontrollierte eine Streife den Mann gegen 3.40 Uhr an der Anschlussstelle Ingolstadt-Süd. Die Beamten stellten drogentypische Auffälligkeiten fest, ein Test reagierte positiv auf Cannabis. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, zudem musste der 27-Jährige eine Blutprobe abgeben. Ihn erwarten nun ein Bußgeld sowie ein Fahrverbot. (AZ)

