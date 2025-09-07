Mit 65 km/h unterwegs: Polizei erwischt bekifften Mann mit getuntem E-Bike

Am Freitag fiel einer Streifenbesatzung der Polizei Neuburg zur Mittagszeit in der Augsburger Straße ein Fahrradfahrer auf, der ohne zu treten eine ungewöhnlich hohe Geschwindigkeit erreichte. Der 38-Jährige wurde daraufhin angehalten und kontrolliert.

Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Neuburger sein E-Bike eigenständig mit einem Gasgriff ausgestattet und die Begrenzung der Motorleistung manipuliert hatte. Wie die Polizei weiter mitteilt, erreichte das Fahrrad dadurch Geschwindigkeiten von bis zu 65 km/h und unterlag somit der Versicherungs- und Zulassungspflicht38-Jähriger

38-Jähriger fährt unter Drogen mit getuntem E-Bike durch Neuburg

Da der Fahrer weder eine gültige Zulassung noch eine Versicherung oder TÜV für das Fahrzeug vorzeigen konnte, wurden entsprechende Anzeigen erstattet. Weiterhin stellte sich heraus, dass der 38-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war, weshalb auch eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis folgt.

Ein durchgeführter Drogenschnelltest reagierte zudem positiv auf Cannabis, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt, er musste seinen Heimweg zu Fuß antreten. (AZ)