Polizei zieht in Ingolstadt vier berauschte Autofahrer aus dem Verkehr

Am Mittwoch sind im Stadtgebiet Ingolstadt insgesamt vier berauschte Verkehrsteilnehmer aus dem Verkehr gezogen worden. Wie die Verkehrspolizei Ingolstadt mitteilt, wurde bereits um 7 Uhr am Morgen ein 29-Jähriger in der Ettinger Straße mit seinem Auto kontrolliert, bei dem drogentypische Ausfallerscheinungen feststellbar waren. Bei dem jungen Mann wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Etwa zur selben Zeit konnte ein 49-jähriger Mann in der Degenhardtstraße alkoholisiert festgestellt werden. Bei dem Mann, der mit seinem Auto unterwegs war, konnte deutlicher Alkoholgeruch durch die Polizeibeamten festgestellt werden. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von rund 0,6 Promille.

Nach Cannabis-Konosum auf das E-Bike gestiegen

Um 18.15 Uhr beobachtete eine Streifenbesatzung einen 68-Jährigen auf seinem Pedelec, der augenscheinlich deutlich schneller als 25 Kilometer pro Stunde fuhr. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass das Fahrrad bis zu 40 km/h fahren konnte. Im weiteren Verlauf konnte der Mann weder einen notwendigen Führerschein für das Fahrzeug noch einen gültigen Versicherungsschutz vorweisen. Das Fahrrad wurde sichergestellt. Zusätzlich verlief ein freiwilliger Drogenvortest positiv auf Cannabis, weshalb auch noch eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Gegen 21.15 Uhr fuhr ein 55-jähriger Mann mit seinem Wagen die Robert-Bosch-Straße und wurde einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von rund 0,6 Promille. Bei allen Pkw-Fahrern wurde die Weiterfahrt unterbunden und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. (AZ)