Polizei stoppt Mann in Neuburg mit Alkohol am Steuer

Neuburg

Ein Monat Fahrverbot wegen Alkohol am Steuer

In Neuburg wird ein Autofahrer von der Polizei kontrolliert. Die Beamten stellen einen auffälligen Geruch fest.
    Ein Mann ist in Neuburg von der Polizei kontrolliert worden. Er ist mit 0,64 Promille Auto gefahren.
    Ein Mann ist in Neuburg von der Polizei kontrolliert worden. Er ist mit 0,64 Promille Auto gefahren. Foto: picture alliance / dpa (Symbolbild)

    Bei einer Polizeikontrolle in Neuburg ist bei einem Mall Alkoholgeruch festgestellt worden. So geht es aus einem Polizeibericht hervor. Um 23.04 Uhr wurde am Mittwoch ein 33-jähriger Mann am Wolfgang-Wilhelm-Platz zu einer Verkehrskontrolle angehalten.

    Mann in Neuburg mit 0,64 Promille am Steuer unterwegs

    Hierbei wurde Alkoholgeruch festgestellt, ein vor Ort durchgeführter Test ergab einen Wert von 0,64 Promille. Die Weiterfahrt des Mannes wurde unterbunden, ihn erwartet neben einem Bußgeldverfahren auch ein einmonatiges Fahrverbot. (AZ)

