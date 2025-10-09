Ein Monat Fahrverbot wegen Alkohol am Steuer

Bei einer Polizeikontrolle in Neuburg ist bei einem Mall Alkoholgeruch festgestellt worden. So geht es aus einem Polizeibericht hervor. Um 23.04 Uhr wurde am Mittwoch ein 33-jähriger Mann am Wolfgang-Wilhelm-Platz zu einer Verkehrskontrolle angehalten.

Mann in Neuburg mit 0,64 Promille am Steuer unterwegs

Hierbei wurde Alkoholgeruch festgestellt, ein vor Ort durchgeführter Test ergab einen Wert von 0,64 Promille. Die Weiterfahrt des Mannes wurde unterbunden, ihn erwartet neben einem Bußgeldverfahren auch ein einmonatiges Fahrverbot. (AZ)