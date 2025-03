Mann wird beim Diebstahl eines T-Shirts erwischt

Am Dienstagabend gegen 18.45 Uhr wurde ein Mann in einem Bekleidungsgeschäft am Schrannenplatz in Neuburg dabei ertappt, als er ein T-Shirt stehlen wollte. Der Wert der Beute beläuft sich laut Polizei auf rund 80 Euro.

Der Ladendieb war der Polizei Neuburg bereits bekannt

Auch bei seiner Begleiterin, einer 48-jährigen Frau aus Neuburg, entdeckte die Polizei Diebesgut im Wert von rund 40 Euro. Nachdem der 47-jährige bereits in den vergangenen Tagen mehrfach strafrechtlich in Erscheinung getreten war, ordnete die Staatsanwaltschaft Ingolstadt die vorläufige Festnahme des Mannes an. Er wird am Mittwoch dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht vorgeführt. (AZ)