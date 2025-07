Auto bei Bittenbrunn fährt in Schlangenlinien – Polizei fahndet nach dem Fahrer

Vergangenen Dienstag ist mehreren Verkehrsteilnehmern ein Auto aufgefallen, welches auf der Strecke zwischen Gansheim und Bittenbrunn starke Schlangenlinien gefahren ist. Dabei fuhr der Wagen mehrmals in den Gegenverkehr. Nach Angaben der Polizeiinspektion Neuburg war der Autofahrer gegen 16 Uhr zwischen Gansheim und Bittenbrunn unterwegs. Wie mehrere Verkehrsteilnehmer beobachten konnten, kam der Fahrer mehrfach nach links und rechts von der Straße ab.

Bittenbrunn: Auto gefährdet Gegenverkehr – Polizei bittet um Hinweise

Etwa 200 Meter nach dem Ortsschild von Bittenbrunn in Richtung Riedensheim kam der unbekannte Fahrer derart in den Gegenverkehr, dass ein entgegenkommendes Fahrzeug stark abbremsen musste. Das schlangenlinienfahrende Auto war im Landkreis Donau-Ries zugelassen. Verkehrsteilnehmer, die gefährdet wurden, sowie weitere Zeugen, werden gebeten, sich mit der Polizei Neuburg unter der Telefonnummer 08431/67110 in Verbindung zu setzen. (AZ)