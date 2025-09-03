Icon Menü
Polizei sucht Zeugen: Blauer Kleinwagen auf Parkplatz in Schrobenhausen angefahren

Geparktes Fahrzeug angefahren – Polizei sucht nach Zeugen

In Schrobenhausen wurde ein blauer Kleinwagen auf einem Parkplatz angefahren. Der Unfallverursacher ist bislang unbekannt. Die Polizei sucht nach Zeugen.
    Am Dienstag ist in Schrobenhausen ein blauer Kleinwagen angefahren worden. Laut Polizeiinspektion Schrobenhausen, parkte die 21-jährige Besitzerin ihr Auto gegen 12.15 Uhr in der Pöttmeser Straße auf dem Großparkplatz mehrerer Verbrauchermärkte.

    Als sie etwa fünf Stunden später zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, fand sie eine Beschädigung am rechten hinteren Radkasten vor. Der Schaden beträgt nach Polizeiangaben etwa 1.000 Euro. Der Unfallverursacher wurde bisher nicht gefunden. Die Polizeiinspektion Schrobenhausen nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 08252/89750 entgegen. (AZ)

