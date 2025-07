Auto kollidiert mit Fahrradfahrer - Polizei sucht Zeugen

Am 13. Juni gegen 12.30 Uhr ist es zu einem Zusammenstoß zwischen einer Autofahrerin und einem 22-jährigen Fahrradfahrer gekommen. Als der Fahrradfahrer entlang des Fliegerhorstes in Richtung der Zeller Straße fuhr, setzte die bislang unbekannte Fahrzeugführerin zum Überholen des Fahrradfahrers an.

Laut Angaben der Polizei kam es daraufhin zu einem Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer, der Fahrradfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Die beiden Unfallbeteiligten tauschten am Ort des Unfalls keine Personalien aus. Beim Unfallverursacher handelt es sich um eine Dame, die mit einem silbernen BMW unterwegs war. Zeugenhinweise werden unter Telefonnummer 08431/67110 entgegengenommen. (AZ)