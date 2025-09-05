Spiegel abgeschlagen: Vier Autos in Ingolstadt beschädigt – Polizei sucht Zeugen

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden in Ingolstadt vier geparkte Fahrzeuge mutwillig beschädigt – der Täter schlug die Außenspiegel ab.

Täter bislang unbekannt. Polizei sucht nach Zeugen.

Laut Polizeiinspektion Ingolstadt parkten die Autos in der Griesbadgasse. Ungefähr um Mitternacht wurden an allen vier Autos die Seitenspiegel beschädigt. Der Täter ist bislang unbekannt. Der Schaden beläuft sich auch einen hohen dreistelligen Betrag. Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ingolstadt unter Telefonnummer 0841 9343-2222 entgegen. (AZ)