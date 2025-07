Unbekannter fährt Skoda am Südpark an und flüchtet

Am vergangenen Montagvormittag wurde am Südpark ein weißer Skoda angefahren. Das Fahrzeug war laut Angaben der Polizei dort in der Zeit von 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr auf dem Edeka-Parkplatz abgestellt.

