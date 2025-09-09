Trotz Vorfahrt: 83-jährige Seniorin auf dem Rad frontal angefahren – Autofahrer flüchtet vom Unfallort

Am Montagvormittag ist eine 83-jährige Radfahrerin von einem Auto angefahren worden – der Man im Auto beging daraufhin Fahrerflucht. Laut der Verkehrspolizeiinspektion Ingolstadt war der Wagen auf der Loy-Hering-Straße unterwegs und wollte links in die Feselnstraße einbiegen. Die ältere Radfahrerin war auf dem Radweg der Feselnstraße gerade in Richtung Asamstraße unterwegs. Der Fahrer des weißen Kleinwagens missachtete ihre Vorfahrt und erfasste die 83-Jährige frontal. Laut Polizei stürzte die Frau zu Boden. Der Autofahrer fuhr einen Bogen um die am Boden liegende Frau herum und bog dann nach rechts ab.

Die Radfahrerin wurde leicht verletzt in ein Ingolstädter Krankenhaus gebracht. Der Schaden am Fahrrad beträgt rund 200 Euro. Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Ingolstadt unter der Telefonnummer 08431/9343-4410 entgegen. (AZ)