Taschendiebe auf dem Neuburger Schloßfest unterwegs

Am ersten Abend des Neuburger Schloßfestes hat die Polizei bislang drei Fälle von Taschendiebstahl in der Altstadt verzeichnet. Demnach meldeten zwischen 19 Uhr und 20.15 Uhr drei Personen unabhängig voneinander bei der Schloßfest-Wache der Polizei, dass sie bestohlen worden sind.

46-jähriger Neuburger kann Diebstahl auf dem Schloßfest verhindern

In einem der Fälle bemerkte ein 46-jähriger Neuburger den Diebstahlversuch noch rechtzeitig und konnte verhindern, dass ihm eine 27-jährige Neuburgerin Bargeld aus seiner mitgeführten Ledergürteltasche entwendet. Die Dame hatte den Reißverschluss der Tasche bereits geöffnet und das Bargeld des 46-jährigen Neuburgers in der Hand. Die Täterin wurde durch die Polizei übernommen und ihr wurde nach abgeschlossener Anzeigenaufnahme ein Platzverweis sowie ein Betretungsverbot für das Gelände des Neuburger Schlossfestes ausgesprochen.

Bei einem der beiden vollendeten Taschendiebstähle gab die 36-jährige Anzeigenerstatterin aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen an, dass die Tat durch zwei bislang unbekannte Täterinnen begangen wurde. Eine von ihnen soll einen roten Schloßfest-Rock getragen haben. Der entstandene Schaden dürfte sich an diesem Abend auf rund 300 Euro Bargeld belaufen. Zudem fehlen diverse Bankkarten und amtliche Dokumente. Sachdienliche Hinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/67110 entgegen.

Polizei Neuburg gibt Tipps um sich auf dem Schloßfest vor Taschendieben zu schützen

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei Neuburg die Besucher des Schlossfestes Neuburg vor weiteren Taschendiebstählen. Wer sich davor schützen will, sollte seine Wertsachen in einer verschlossenen Innentasche verstauen – am besten Geld und Papiere in unterschiedlichen Taschen. Bei Taschen sollte der Verschluss zum Körper hin und auf der Vorderseite des Körpers getragen werden. (AZ)