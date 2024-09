Neuburg Schläge und Beleidigungen: Polizei muss mehrmals in der Obdachlosenunterkunft einschreiten

Mehrere Einsätze gab es am Samstag für die Polizei in der Obdachlosenunterkunft in Neuburg. Zwei Bewohner mussten die Nacht in der Polizeizelle verbringen.