Mann schießt in Neuburg mit Luftgewehr auf Bäume

Ein 29-jähriger Mann aus Neuburg hat am Sonntagnachmittag in der Grünauer Straße mit einem Luftgewehr Schießübungen auf Bäume gemacht. Gegen 15.20 Uhr teilten Sicherheitsdienstmitarbeiter einer dortigen Unterkunft mit, dass der 29-Jährige am Donaudamm auf Bäume schoss und anschließend mit dem Gewehr in Richtung Grünauer Straße lief. Eine Streife der Polizei konnte den 29-Jährigen kurze Zeit später mit der Waffe in der Hand feststellen.

Erst nach mehrmaliger Aufforderung durch die Polizei legt der Mann das Gewehr ab

Erst nach mehrmaliger Aufforderung legte der Mann die Waffe ab und konnte festgenommen werden. Bei dem Gewehr handelte es sich um ein ungeladenes Luftgewehr. Der Neuburger gab an, das Gewehr am Tag zuvor gekauft zu haben. Da zum Führen dieser Waffe in der Öffentlichkeit eine Erlaubnis erforderlich ist, wurde das Gewehr sichergestellt. Gegen den 29-Jährigen wird nun wegen eines Verstoßes nach dem Waffengesetz strafrechtlich ermittelt. (AZ)