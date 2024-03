65-Jähriger verletzt sich bei Betriebsunfall schwer

Ein 65-Jähriger hat auf einem Feldweg bei Pollenfeld Baumwipfel abgeladen. Plötzlich stürzte er rückwärts vom Wagen hinunter.

Zu einem schweren Betriebsunfall kam es Donnerstagabend in Pollenfeld. Ein 65-Jähriger lud auf einem Feldweg bei Pollenfeld mehrere Baumwipfel von seinem Rückewagen ab. Während seiner Entladetätigkeit stürzte er rückwärts vom Rückewagen und blieb schwerverletzt am Boden liegen, teilt die Polizei mit. Dort wurde er dann aufgefunden und mit dem Rettungswagen in das Klinikum Ingolstadt gebracht. Die Feuerwehren Pollenfeld und Preith waren zur Ausleuchtung der Unfallstelle vor Ort. (AZ)

