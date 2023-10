Gleich zwei Autos kommen von der Fahrbahn ab

Im Landkreis Eichstätt sind am Wochenende gleich zweimal Autos von der Fahrbahn abgekommen. Die Fahrer hatten Glück im Unglück.

In der Nacht von Freitag auf Samstag, kurz vor 5 Uhr, fuhr ein 29-jähriger Mann aus dem Landkreis Eichstätt mit seinem Auto die Kreisstraße von Eichstätt kommend in Richtung Pfahldorf. Im Affenthal kam er mit seinem Auto in der Linkskurve von der Fahrbahn ab und touchierte dabei mit der rechten Fahrzeugseite die Leitplanke. Der Fahrer blieb unverletzt, wie die Polizei mitteilt. Es entstand an den Leitplanken und am Fahrzeug ein Sachschaden in Höhe von etwa 13.000 Euro.

Bereits am Freitag gegen 17 Uhr fuhr eine 23-jährige Frau mit ihrem Auto die Bundesstraße 13 von Ingolstadt in Richtung Eichstätt. Kurz vor Pietenfeld geriet sie mit ihren Reifen in einer Linkskurve nach rechts auf das Bankett, woraufhin sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und rechtsseitig in den Graben rutschte. Auch hier blieb die Fahrerin unverletzt. Es entstand insgesamt ein Schaden von circa 10.500 Euro. (AZ)